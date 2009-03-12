БЮТ заблокував вибори до Тернопільської облради через суд

Блок Юлії Тимошенко оскаржив у суді рішення Тернопільського адміністративного суду про поновлення виборів до Тернопільської обласної ради. Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова обласної Територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО.

Разом з тим вона зауважила, що деталі позову їй невідомі.

“Коментарів щодо дати проведення виборів і роботи ТВК у мене немає. Сьогодні ТВК фактично тільки тим і займається, що відповідає на дзвінки журналістів із питаннями, чим займається ТВК”, – сказала голова Комісії, після чого поклала слухавку.

У Тернопільській обласній організації ВО “Батьківщина” підтвердили подання позову у Львівський апеляційний суд, однак деталі пообіцяли повідомити згодом.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУНС.

4 березня “Свобода” подала позовну заяву до суду щодо оскарження цієї постанови ВР.

11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовільнив позов обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.