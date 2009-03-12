Путін: антикризовий пакет у нас більший, ніж у будь-якій країні світу

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що обсяг антикризових заходів, що здійснюються в Росії, враховуючи зусилля Центробанку, становитиме в 2009 році 12% ВВП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, про це В.ПУТІН сказав у Новокузнецьку під час зустрічі з шахтарями.

“Весь антикризовий пакет у нас, я думаю, більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. З розвинених економік найбільше в антикризові заходи вкладає Японія - приблизно 2% ВВП. У нас заходи уряду тягнуть на 4,5% ВВП. А якщо ми додамо сюди ще й зусилля Центрального банку, який займається ліквідністю банківської системи, то в цілому наш антикризовий пакет потягне десь на 12% ВВП», - сказав В.ПУТІН.