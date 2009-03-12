Експерти бояться, що підготовку до Євро-2012 в Україні "заговорять"

Експерти побоюються, що підготовку до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні "заговорять". Про це вони сказали під час опитування, проведеного Центром політичного консалтингу.

Директор соціально-економічних програм Центру політичного консалтингу Олег КИЛИМНИК зазначає, що «у 2009 році з державного бюджету на підготовку до Євро-2012 планується витратити 7,7 млрд. гривень. На сьогоднішній день ми повинні констатувати, що ця сума переважно фінансуватиметься зі Спеціального фонду державного бюджету. А це означає, що фактично ці статті не є захищеними і фінансуватимуться за залишковим принципом. Тож, одна з ключових проблем, яка на сьогоднішній день пов’язана з підготовкою до Євро-2012 - це нереалістичність вчасного фінансування цих процесів в умовах економічної кризи. І цей висновок є дуже прикрим, адже Євро-2012 міг би стати справжнім локомотивом, який міг би почати витягати українську економіку з кризи. Адже ми знаємо, що реалізація інфраструктурних проектів за умов кризи стимулює внутрішній попит в країні".

Є і інші площини, де криються проблеми з підготовки до Євро-2012 в Україні, каже О.КИЛИМНИК. Перш за все, це внутрішньополітичний аспект, адже в ситуації, коли ключові політичні гравці не мають згоди щодо того, як рухатиметься Україна в майбутньому, - це відбиватиметься і на підготовці до чемпіонату. "Ми знаємо, що розроблено ряд законопроектів щодо Євро-2012, але є великий сумнів щодо існування політичної згоди в стінах парламенту для їх прийняття вже найближчим часом", - каже експерт.

Ще одна проблемна площина – це потужна інформаційні війна, яка на сьогоднішній день проводиться перш за все у західних засобах масової інформації. "Ми часто чуємо і читаємо провокаційні заяви стосовно готовності чи неготовності України прийняти Євро-2012, стосовно того, що якісь міста не зможуть вчасно підготуватися і, відтак, будуть виключені з переліку учасників Євро-2012 і таке інше. На жаль, ані органи державної влади, ані вітчизняні ЗМІ досі не продемонстрували адекватної реакції на цей виклик", - каже О.КИЛИМНИК.

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК зауважує, що «Євро-2012 може стати заручником політичного протистояння між прем’єром, Президентом і Верховною Радою. Тобто політична криза може призвести до втрати Україною можливості проведення Євро-2012".

За словами експерта, на даний момент є спроба «заговорити» саму проблему підготовки до чемпіонату. Відповідальність за провали чи прорахунки перекладаються сторонами один на одну.

В.КУЛИК наголошує, що на сьогодні політичні сили не змогли об’єднатися і перетворити Євро-2012 на вартий реалізації національний проект.

Він зазначає, що активна фаза підготовки до чемпіонату збігається з президентськими виборами в Україні. І кожен з кандидатів на посаду Президента України буде неодмінно використовувати ситуацію, щоб отримати політичний капітал на цій темі. "Скажімо, Юлія ТИМОШЕНКО буде звинувачувати своїх опонентів в зриві підготовки, її опоненти будуть звинувачувати її в зриві підготовки. В результаті ця проблема буде винесена на телебачення, її обговорюватимуть, а справжніх дій, направлених на реалізацію проектів, не відбудеться. Євро-2012 під час президентської кампанії можуть просто «заговорити». І це є головною небезпекою для проведення чемпіонату", - каже експерт.

Він також підкреслив на проведенні певної інформаційної кампанії, яку із захватом підхоплюють вітчизняні ЗМІ, передаючи неперевірену та недостовірну інформацію стосовно рівня підготовки до Євро-2012. Відбуваються інформаційні спекуляції навколо цього питання. Зокрема, деякі жовті видання на Сході і на Заході підхоплюють певні заяви окремих політиків про абсолютну неготовність України до Євро-2012, про зрив фінансування, про відсутність будівельних робіт на об’єктах і таке інше. Коли ж здійснюється перевірка фактів, виявляється, що це не відповідає дійсності.

В.КУЛИК також зазначає, що Україна не реалізує кроки, пов’язані з соціальними та політичними проектами стосовно Євро-2012. Зокрема, в Польщі відбудеться міжнародна конференція за підтримки УЄФА, присвячена боротьбі з расизмом та проявами ксенофобії. В той же час Україна проявляє мінімальний інтерес на державному рівні до цієї проблематики. Забувається, що зараз йде політизація в молодіжній субкультурі, яку можна назвати фан-клубами, популярні ксенофобія та расизм. І якщо рахувати, що в Україну на Євро-2012, за попередніми оцінками, має приїхати близько 200 тис. росіян, де також поважають скінхедівські праві субкультури, ми можемо очікувати загострення криміногенної ситуації, а також прямі зіткнення між такими угрупуваннями на території України. "Роботи в цьому напрямку ні правоохоронними органами, ні громадськістю не ведеться. Жодних круглих столів, можливо, лише за виключенням нашого проекту, ми не бачили. Немає інтересу провідних державних установ до проблеми боротьби з фашизмом, екстремізмом, ксенофобією серед фан-клубів", - наголошує експерт.

Шеф-редактор сайту Громадської організації «Комітет громадського контролю ЧЄ-12» Андрій КАПУСТІН відзначає, що до Євро-2012 залишилось дуже мало часу. Водночас в Україні відсутня законодавча база, яка сприяла б залученню інвестицій.

За словами А.КАПУСТІНА, від Верховної Ради на сьогодні залежить дуже багато. Навіть якщо не буде стабільних фінансових надходжень, наповнення Стабфонду, на яке розраховують багато відповідальних за підготовку Євро, то наявність хоча б законодавчих інструментів так чи інакше повинна полегшити процес. "Не можна без законів щось робити і будувати! Я сподіваюся на оперативне внесення всього пакету законів щодо Євро-2012 до порядку денного Верховної Ради. Причому не тільки презентованих законів, але і тих декількох законів, які були на позаминулому тижні анонсовані в Мінекономіки і зараз гуляють по кабінетах. І якщо до червня вони не будуть прийняті, то 2009 рік можна вважати похованим в цьому відношенні. Без законів ми не одержимо нормальний бюджет і все йтиме на рівні частих парламентських слухань, тобто чистого «заговорювання» процесу", - каже А.КАПУСТІН.

Ще одна проблема, за його словами, це нестача інформації про підготовку до Євро-2012. "Мовчання чиновника, небажання чиновника ділитися інформацією породжує чутки, дає можливість тим, хто активно використовує Євро як політтехнологію, вприскувати псевдо сенсації, які можуть бути радісно підхоплені десь за кордоном, а потім бумерангом повертаються сюди у вигляді коментарів політиків або людей, зацікавлених в тому, щоб в Україні цей проект звалився. Чиновники обмежуються бездарними прес-релізами, які навіть великим колективним розумом не перепишеш так, щоб це було цікаво. Прес-центр в "Укрінформі", який поки не набрав нормальних темпів роботи, не покриває дефіциту інформації», - відзначив експерт.

Радник президента групи DCН Олена ДЕРЕВ’ЯНКО відзначає, що це не справа приватного інвестора займатися дорогами, координацією структур, які необхідні під Євро. (УНІАН: група DCН займається управлінням активами Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, який узяв на себе відповідальність за підготовку Харкова до Євро-2012.)

За словами О.ДЕРЕВ’ЯНКО, "приватний інвестор може узяти на себе ключові об`єкти. І тут капіталізм, напевно, є кращим ладом, оскільки приватний капітал припускає персональну відповідальність". Вона розповіла, що "в даному випадку йдеться про персональну відповідальність за стадіон «Металіст», на якому грає клуб «Металіст», і аеропорт, реконструкцією якого теж займається група DCH. Аеропорт вже в кінці цього місяця вийде з так званого «нульового циклу». Стадіон буде закінчений на півроку раніше, ніж передбачалося за стандартами УЄФА. Це сам стадіон і прилегла територія з паркінгами, оскільки вимоги УЄФА до них дуже високі. Поряд із стадіоном «Металіст» знаходиться єдина в Україні дитячо-юнацька спортивна академія, робота в якій зараз практично завершена. Там житимуть технічні фахівці під час проведення матчів, і там же розміщуватимуться представники ЗМІ. Тобто Академія грає істотну роль з погляду інфраструктурного об`єкту. Плюс на цих полях УЄФА настійно рекомендує проведення турнірів уболівальників, тобто це також фан-зона.

Крім того, у «Металіста» є навчально-тренувальна база. "Це ідеальне місце для розміщення команд-учасниць. І, якщо буде на те воля людей, що виділяють землю, там буде спортивно-туристичне містечко, де розмістяться судді, інші ВІП-гості. Це якраз компенсація дефіциту готельної нерухомості", - розповіла О.ДЕРЕВ’ЯНКО.

За її словами, "якщо є економічна воля, то ніякі політичні ризики не здатні цю економічну волю звести нанівець. У Харкові рівно місяць тому побувала делегація на чолі з одним ТЕЙЛОРОМ (послом США), того ж дня побував і другий ТЕЙЛОР (генеральний секретар УЕФА). І вони дуже позитивно оцінили ситуацію. Вільям ТЕЙЛОР, посол США, сказав буквально наступне: "на відміну від Києва (він мав на увазі не місцеву, а центральну владу), в Харкові я побачив дивовижну одностайність регіональної влади і приватного інвестора".

Як наголосила О.ДЕРЕВ’ЯНКО, "інвестиція приходить звідти, де є гроші, туди, де вони потрібні. Насправді, грошей в цьому світі немає ніде. Криза ліквідності глобальна, спостерігається у всьому світі і, безумовно, в Україні. Але все одно є місця, де ці гроші є. У DCH гроші є. Ті об`єкти, за які відповідає приватний інвестор - ви спостерігаєте це в Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, – де є приватний інвестор з хорошими міжнародними зв`язками, ті об`єкти в зоні безпеки. Які об`єкти в зоні ризику? Там, де немає приватного інвестора».