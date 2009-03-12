У містах України будуть встановлені скриньки для заяв на СБУ

У кожному місті України буде встановлено скриньки для отримання заяв громадян про корупційні дії співробітників СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Боротьба з корупцією – це, насамперед, чистота власних рядів. Не буде простих рішень...”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому голова СБУ наголосив, що співробітникам, які не борються або потурають корупції, або самі задіяні у незаконних оборудках, не місця у Службі безпеки України.

У зв’язку з цим В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що з наступного понеділка у кожному місті України будуть встановлені поштові скриньки, а також електронні адреси, за якими громадянам можна буде звертатися до голови СБУ.

“Усі повідомлення, де Служба безпеки України заважає українському бізнесу, де громадяни України відчувають будь-який негатив від наших дій... я особисто їх не тільки розглядатиму, але, обіцяю, реагуватиму”, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і додав, що виявлені корупціонери серед представників СБУ будуть притягуватися до відповідальності та виключатися з лав спецслужби.