Герман назвала передумови для коаліції БЮТ і Партії регіонів

Заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН назвала передумови для можливої коаліції між БЮТ та Партією регіонів.

В інтерв’ю агентству УНІАН вона зазначила, що “якби у БЮТ перемогли прагматичні і здорові сили і якби йшлося про можливість реалізації підготовленої фахівцями Партії регіонів програми виходу з кризи, то ми б з великою вдячністю прийняли б таку підтримку як від БЮТ, так і від будь-якої іншої парламентської фракції”.

Г.ГЕРМАН наголосила, що в парламенті немає “тих фракцій, з якими ми не могли би не співпрацювати задля виходу України з кризи”.

На її думку, у зв’язку з погіршенням ситуації в Україні “все більше депутатів у парламенті будуть схилятися до того, що треба прийняти за основу антикризову програму Партії регіонів, і це дає надію на якийсь можливий конгломерат прагматичних сил у парламенті”. “Ми б дуже радо пішли на такий конгломерат”, - додала вона.

На запитання, чи не стануть кадрові амбіції перешкодою до його створення, Г.ГЕРМАН відповіла, що “прем’єр-міністром повинна бути людина відповідальна, яка менше говорить і більше робить, а не популісти, які обіцяють золоті гори, а зараз опинилися перед розбитим коритом”.

За її словами, уряд має обиратися “не за політичною доцільністю, а за професійними критеріями”.

Коментуючи заяву народного депутата, лідера УНП Юрія КОСТЕНКА про можливість розвалу коаліції через вихід з неї членів УНП, Г.ГЕРМАН зауважила, що “на сьогодні коаліції і так не існує, бо голосування показують, що в ній тільки 213 народних депутатів”.

“Тому якщо Ю.КОСТЕНКО вийде з неї, то від цього нікому не буде ні тепло, ні холодно”, - додала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, “все одно ця влада не є легітимною, бо коаліції немає”.