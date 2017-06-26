Суд на два місяці продовжив арешт Насірова

Солом'янський райсуд Києва продовжив на два місяці зобов'язання Романа Насірова щодо носіння електронного браслета і застави в 100 млн гривень. Таке рішення в понеділок ухвалив суддя Тарас Оксюта, повідомляє "Українська правда".

"Клопотання прокурорів задовольнити. Продовжити терміни покладених на Насірова зобов'язань", - зачитав суддя.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд залишити покладені раніше на Насірова зобов'язання у вигляді застави в 100 млн гривень і носіння електронного браслета.

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У той же час захист Насірова стверджував, що клопотання САП є необґрунтованим та безпідставним.

Крім того, частина засідання пройшла в закритому режимі через таємницю діагнозу Романа Насірова.

Нагадаємо, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки"). Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн.