У СБУ про масштабну кібератаку на Україну: була спланована й проходила у кілька етапів

Ураження комп'ютерних мереж відбулось за допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-вимагальника (так зване Ransomware), за попередньою оцінкою, зараження було сплановане заздалегідь і відбувалось у декілька етапів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Служба безпеки України попереджає про масштабну кібератаку, яка відбулась 27 червня цього року стосовно об'єктів критичної інформаційної інфраструктури енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, об’єктів транспорту, низки банківських установ, телекомунікаційних компаній тощо. Постраждало також багато суб'єктів підприємницької діяльності приватного сектору. Ураження комп'ютерних мереж відбулось за допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-здирника (так зване Ransomware). За попередньою оцінкою, зараження було сплановане заздалегідь і відбувалось у декілька етапів", - йдется у повідомленні.

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У відомстві додали, що наразі фахівці Служби спільно з Держспецзвʼязку, Департаментом кіберполіції, представниками антивірусних лабораторій проводять роботи з вивчення зразків шкідливого програмного забезпечення та відпрацьовують шляхи його нейтралізації.

Найближчим часом будуть опрацьовані та надані рекомендації щодо захисту від вищезазначеної кібератаки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх системи не піддавалися хакерській атаці.