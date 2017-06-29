Хакерська атака №2: сайт Кабміну знову "ліг"

Сайт Кабінету міністрів України знову недоступний через другу вірусну атаку, повідомив менеджер з інформації та ІТ Ради підприємців при Кабінеті міністрів Іван Бердецький.

«Хакерська атака номер два. Знову все вирубано», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Не відновилися. У процесі. Але доступ до мережі вже був відкритий вранці. Зараз знову обрубали. Знову загроза», - додав він у коментарі.

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На даний момент доступ до сайту Кабміну обмежений.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня унаслідок масштабної хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A, "лягла" комп'ютерна мережа Кабміну, також не відкривався сайт Кабінету міністрів.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їх дій.