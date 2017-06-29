В Кабміні заперечують другу атаку віруса на сайт уряду
Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи.
Повторної кібератаки на урядовий портал не було. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, про що йдеться у повідомленні на сторінці урядового порталу в Facebook.
"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи. Зараз він вже працює в штатному режимі. Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ (секретаріату Кабміна, – ред.)", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНБУ після кібератаки пропонує посилити вимоги до інформаційної безпеки банків
Як повідомляв УНІАН, раніше менеджер з інформації та ІТ Ради підприємців при Кабінеті міністрів Іван Бердецький повідомив, що сайт Кабінету міністрів України знову недоступний через другу вірусну атаку.