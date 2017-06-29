В Кабміні заперечують другу атаку віруса на сайт уряду

Повторної кібератаки на урядовий портал не було. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, про що йдеться у повідомленні на сторінці урядового порталу в Facebook.

"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи.​ Зараз він вже працює в штатному режимі.​ Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ (секретаріату Кабміна, – ред.)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше менеджер з інформації та ІТ Ради підприємців при Кабінеті міністрів Іван Бердецький повідомив, що сайт Кабінету міністрів України знову недоступний через другу вірусну атаку.