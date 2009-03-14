Турчинов: БЮТ вважає вибори у Тернополі порушенням закону

Блок Юлії Тимошенко відмовляється від участі у виборах до Тернопільської обласної ради і закликає своїх прихильників до бойкоту цього волевиявлення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву від БЮТ оприлюднив сьогодні один із його лідерів Олександр ТУРЧИНОВ в офісі партії.

“Блок Юлії Тимошенко заявляє про те, що не братиме участь у фарсі, організованим БАЛОГОЮ (керівником Секретаріату Президента – УНІАН) під виглядом виборів до Тернопільської обласної ради. Ми вважаємо, що проведення виборів у Тернополі є порушенням закону, оскільки вони скасовані Верховною Радою, судами та мають відповідне роз’яснення Центральної виборчої комісії. В умовах кризи будь-які позачергові вибори небезпечні, непотрібні та дестабілізують ситуацію”, - зауважив О.ТУРЧИНОВ.

Він запевнив, що БЮТ знайде сили і ресурси для того, щоб захистити демократію на Тернопільщині і відновити справедливість у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

Сьогодні Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.