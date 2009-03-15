Вибори у Тернополі: ТВК відмовилася викреслити БЮТ з бюлетенів

Тернопільська обласна Територіальна виборча комісія відмовила БЮТ у виключенні блоку з виборчих перегонів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова обласної Територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО, відповідне рішення було прийнято учора, 14 березня на засіданні комісії близько 24 години і надано представникам БЮТ.

“Комісія прийняла рішення відмовити в скасуванні рішення ТВК щодо реєстрації на позачергових виборах БЮТ та його кандидатів. Представники блоку у своєму зверненні апелювали до ст.48 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, яка регламентує випадки, коли ТВК може скасовувати реєстрацію. Але жоден з них не містить обставин, які б давали підстави скасувати реєстрацію БЮТ на виборах до Тернопільської облради”, – запевняє Н.ЧУЙКО. За її словами, у 5-ти підпунктах ст. 48 закону зокрема йдеться, що реєстрація може бути скасована у разі встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців місцевою організацією партії чи блоку, факту, що місцева партійна організація крім коштів свого виборчого фонду використовувала для передвиборчої агітації інші кошти або використала кошти у більшому розмірі, ніж передбачено законом, а також у разі ліквідації місцевого осередку партії. Оскільки нічого із перелічено не зафіксовано, пояснила Н.ЧУЙКО, ТВК відмовила у скасуванні реєстрації БЮТ, відтак у бюлетенях немає штампів “Вибув” навпроти БЮТ. “Відповідно люди сьогодні зможуть голосувати і за БЮТ”, – сказала Н.ЧУЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

14 березня Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.

Водночас БЮТ заявив, що відмовляється від участі у виборах до Тернопільської облради 15 березня і закликав своїх прихильників до бойкоту цього волевиявлення.