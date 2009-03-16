Партія регіонів вражена власним результатом на Тернопільщині

Партія регіонів приємно здивована високим результатам, отриманим нею на виборах до Тернопільської обласної ради у неділю, 15 березня.

Про це заявила "Українській правді" депутат Верховної Ради від Партії регіонів Ганна Герман, коментуючи результати волевиявлення на Тернопільщині.

За її словами, згідно з попереднім підрахунком голосів, Партія регіонів отримала 10,3% голосів і є третьою за рейтингом політичною силою після ВО "Свобода", яка "отримала більше 34%" та Єдиного центру, який отримав 13%, тоді як БЮТ взяв 8,6% голосів.

"За нашими навіть найоптимістичнішими розрахунками, ми очікували 3-4%. А це несподіваний результат", - зізналася Герман.

"І це може свідчити про зростання популярності Партії регіонів в західних областях, оскільки Тернопіль дуже показовий у цьому плані – навіть більше показовий, ніж Львів", - вважає народний депутат.

Вона додала, що в деяких районах Тернопільщини Партія регіонів взагалі посіла перше місце. "В трьох районах області ми взяли 25, 20 і 15 з чимось відсотків. Це дуже високий результат", - наголосила Герман.

Крім того, вона додала, що на 9 ранку понеділка Тернопільська територіальна виборча комісія порахувала приблизно 95% голосів.