У Держдумі РФ повідомлення СБУ про причетність до кібератак назвали "капостю", передають "РИА Новости".

"Вони шукають у Росії будь-яку хитрість, будь-яку роблять капость для того, щоб якимось чином все списати на Російську Федерацію... Вони намагаються створити самі якийсь фейк, а потім знову видають за ту ситуацію", - заявив член комітету Держдуми з інформаційної політики Вадим Дєньгін.

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