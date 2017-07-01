У Держдумі РФ повідомлення СБУ про причетність до кібератак назвали "капостю"
15:40, 01 липня 2017Політика
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СБУ встановила причетність спецслужб РФ до масштабної кібератаки вірусу-блокувальника.
Ілюстрація REUTERS
У Держдумі РФ повідомлення СБУ про причетність до кібератак назвали "капостю", передають "РИА Новости".
"Вони шукають у Росії будь-яку хитрість, будь-яку роблять капость для того, щоб якимось чином все списати на Російську Федерацію... Вони намагаються створити самі якийсь фейк, а потім знову видають за ту ситуацію", - заявив член комітету Держдуми з інформаційної політики Вадим Дєньгін.
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Як повідомлялося, Служба безпеки України встановила причетність спецслужб РФ до масштабної атаки вірусу-здирника Petya.A, яка мала на меті цілеспрямовану дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.
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