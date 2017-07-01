СБУ встановила причетність спецслужб РФ до масштабної кібератаки вірусу-блокувальника

Служба безпеки України встановила причетність спецслужб РФ до масштабної атаки вірусу-вимагача Petya.A, яка мала на меті цілеспрямовану дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

«Наявні дані, у тому числі отримані у рамках взаємодії з міжнародними антивірусними компаніями, дають підстави вважати, що до атак причетні ті ж самі хакерські угруповання, що у грудні 2016 року атакували фінансову систему, об’єкти транспорту та енергетики України з використанням шкідливого програмного забезпечення TeleBots та Blackenergy. Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ», - зазначають в СБУ.

За оцінкою Служби безпеки України, зараження було сплановане та здійснено заздалегідь. Воно відбувалось у декілька етапів та стартувало напередодні національного державного свята. Попри те, що кібератака справляє враження звичайного вірусу типу ransomeware (програмне забезпечення для вимагання грошей), створеного для збагачення зловмисників, насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну. Про це свідчить відсутність реального механізму заволодіння коштами, примітивність якого лише підтверджує думку про те, що збагачення не було ціллю атаки.

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«Слід відмітити оригінальність та специфічність масштабного вектору зараження, пов’язаного з використанням прикладного бухгалтерського програмного забезпечення. За даними джерел СБУ, за останні роки він зустрічався лише раз під час кібератаки з боку Північної Кореї. Таким чином, основним призначенням вірусу було знищення важливих даних та порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення», - наголошують в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, кібератака відбулась 27 червня 2017 року на державні установи, об’єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектору, а також приватні підприємства за допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.