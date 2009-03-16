Вибори на Донеччині: БЮТ у списках переможців не значиться

У Донецькій області на позачергових виборах 15 березня, що проходили в семи селищних і сільських радах, головами стали представники Партії регіонів, партії «Єдиний центр», Блоку Литвина і Української селянської демократичної партії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної парторганізації «Єдиного центру», яка проводила паралельний підрахунок голосів виборців.

Так, члени Партії регіонів обрані головами: Євгеніївської сільської ради (Великоновосілківський район) - Світлана НАЗАРКО, за яку проголосував 81% виборців; Красноторської (Краматорськ) селищної ради - Володимир АЗАРЯНЦ (40%) і Прохорівським сільським головою (Волноваський район) - Ія КОЛЛЕ (39%).

Кандидат від «Єдиного центру» Олексій КАЗАЧОК переміг на позачергових виборах Луганського селищного голови (Артемівський район), набравши 73% голосів виборців.

Головою Пантелеймонівської селищної ради (Горлівка) обрано представника Блоку Литвина Євгена КЛЕПА (53% голосів).

Головою Никифорівської сільської ради (Артемівський район) став безпартійний Дмитро ТОЧЕНИЙ, за якого проголосували 60% виборців.

Головою Званівської сільської ради (Артемівський район) став представник Української селянської демократичної партії Ростислав ШИШКО (45%).