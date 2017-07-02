До України не пустили ще одного російського музиканта – Найка Борзова

Російському музиканту Найк Борзову заборонили в'їзд в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте.

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"Друзі, на превеликий жаль, ми не зможемо побачитись з вами на фестивалі Атлас в Києві. Нас не впустили на територію України.

Прикро, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться і музика знову не буде знати кордонів", - написав музикант.

Таким чином його виступ у Києві на фестивалі Atlas Weekend не відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, російського музиканта Андрія Лисікова відомого під псевдонімом Дельфін не пустили в Україну, де він повинен був виступати на фестивалі Atlas Weekend.

Також у в'їзді в Україну відмовили співачці Тетяні Липницькій, відомій під псевдонімом Б'янка.