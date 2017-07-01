Прикордонники не пустили в Україну російського музиканта Дельфіна

Російського музиканта Андрія Лисікова відомого під псевдонімом Дельфін не пустили в Україну. Про це повідомляється на Facebook фестивалю Atlas Weekend, на якому повинен був виступити музикант.

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"Я був у Криму, і мене не пустили в Київ. Є такий закон, і він виконаний. Інші учасники групи благополучно перетнули кордон. Вони готові зіграти концерт, на якому мене не буде. О 22:20 на West Stage концерт відбудеться. Я дуже хочу бути сьогодні на сцені з моїми друзями. Але будьте з ними ви. Спасибі", - процитували Лысикова організатори.

Нагадаємо, раніше СБУ також заборонив в'їзд в Україну співачці Б'янці.