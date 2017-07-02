Російську групу Anacondaz пустили до України, незважаючи на концерт в окупованому Криму

21:45, 02 липня 2017
Політика
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Музикантам не заборонили в'їзд до України, незважаючи на те, що вони давали концерт в анексованому Криму в 2015 році.

фото facebook/rapanacondaz

Російська група Anacondaz виступила на фестивалі Atlas Weekend у Києві в неділю, 2 липня. Музикантам не заборонили в'їзд до України, незважаючи на те, що вони давали концерт в анексованому Криму в 2015 році, повідомляють «Крим.Реалії».

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Нагадаємо, російському співакові Найку Борзову заборонили в'їзд до України, де він повинен був співати на київському фестивалі Atlas Weekend 2 липня.

Соліста групи «Дельфін» Андрія Лисікова також не пропустили до України для участі у фестивалі Atlas Weekend за концерти в Криму.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, позбулися можливості виступати на материковій Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко повідомив, що за 2 дні до України не пустили 7 співаків з Росії. Також він виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україну виконавців, що порушили українське законодавство.

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Теги: #заборона на в'їзд#Anacondaz#виступи в Криму