Довгий запропонував Луценкові запитати екс-соратників по Соцпартії, як вони в Київраді виділяли землю

Генеральний прокурор Юрій Луценко входив до складу фракції Соціалістичної партії, яка в повному складі підтримала рішення про виділення землі, голосування за якими намагаються поставить у провину Олесю Довгому.

Про це заявив сам Довгий під час засідання регламентного комітету.

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"Рішення по виділенню землі фракція Соціалістичної партії підтримала у повному складі, Юрій Віталійович Луценко був її членом, помінявши місце у Київраді на крісло міністра МВС. Чому б Луценко не запитати його колег – чинився на них будь-який вплив, самостійно вони прийняли рішення підтримати внесення питань щодо виділення землі на голосування, чому вони прийняли рішення проголосувати за ці рішення", - заявив Довгий.

Депутат також зазначив, що Генеральна прокуратура ставить йому в провину не порушення закону під час підготовки рішень про виділення земельних ділянок, а порушення регламенту ведення сесії. "Але чому в такому разі Генеральна прокуратура не пред'являє претензії нинішньому керівництву Верховної Ради, яке пропонувало з голосу внести зміни до держбюджету, що стосуються розподілу 30 млрд грн? Чому ми бачимо такий вибірковий підхід?" - прокоментував Довгий.

На думку депутата, справа проти нього є зведенням політичних рахунків і не містить доказів порушення закону секретарем Київради.