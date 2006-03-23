Руслана просить не бити Ющенка

Співачка Руслана ЛИЖИЧКО, яка є п’ятим номером у виборчому списку блоку “Наша Україна”, закликає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО стати союзником Президента України Віктора ЮЩЕНКА та «не бити» ні його, ні його команду. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві, присвяченій підсумкам свого всеукраїнського туру по 16 областях України, який проходив з 7 по 22 березня.

Звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, Р.ЛИЖИЧКО сказала: «Прошу стати до союзу “помаранчевої” коаліції. Не бити ні по ЮЩЕНКУ, ні по його команді».

При цьому Р.ЛИЖИЧКО додала, що подорожуючи регіонами, у неї склалося враження, що «в регіонах люди налаштовані на спокій, а не на емоції».

«Треба підняти руки за ЮЩЕНКА так, як ми вигукували рік тому. Треба зробити це зараз», - наголосила вона.