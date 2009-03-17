Наливайченко вже хоче позбутися свого заступника
13:05, 17 березня 2009Політика
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Президенту передано проект указу
Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся до Президента України про звільнення Тиберія ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови СБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ повідомив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту
Він зазначив, що «мною Президенту України подано проект указу про звільнення з посади заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ».
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