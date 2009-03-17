Наливайченко вже хоче позбутися свого заступника

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся до Президента України про звільнення Тиберія ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ повідомив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту

Він зазначив, що «мною Президенту України подано проект указу про звільнення з посади заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ».