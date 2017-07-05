Політолог: якщо Луценко проб'є систему, уявіть, які знамениті прізвища опиняться на лаві підсудних

Якщо генеральний прокурор Юрій Луценко проб'є стіну опору з боку парламенту щодо зняття недоторканності з одіозних депутатів, можна тільки уявити, які відомі прізвища опиняться на лаві підсудних. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олексій Голобуцький, коментуючи відмову Комітету ВР з питань регламенту зняти депутатську недоторканність з народних депутатів Олеся Довгого та Євгена Дейдея.

«Прокуратура заявляє самоочевидні речі. І все це розуміють. Але не хочуть прийняти життя за законом. І в першу чергу парламентарії. Але, даремно вони себе вважають «коза нострою». На їхньому боці впертість, але не сила. Їм би уважно відстежувати соціологію з позитивною динамікою схвалення населенням «народних судів» в умовах недіючого закону. Але якщо Луценко проб'є цю стіну, тільки уявіть, які знамениті прізвища опиняться на лаві підсудних. Навіть якщо їх не посадять, ми хоча б побачимо процес. Тільки так можна знецінити недоторканність. Ми це знаємо. І вони це знають», - зазначив Голобуцький.

Водночас, політолог зазначає, що голосування за зняття недоторканності і «посадка» - це практично не пов'язані речі при нинішній судовій системі.

«Голосування - це насправді всього лише задоволення прохання ГПУ зробити свою роботу повноцінно і без штучних перешкод. Не виключено, що якщо суд не розвалить ці справи на початковій стадії, то все закінчиться традиційною заставою. Тобто, мова йде не більше, ніж про «зайві» витрати для підозрюваних. Але пручаються вони так, немов з останнім писком системи «Рада» депутатське крісло провалиться в катівню з подальшою конфіскацією», - підкреслив він.

Такою поведінкою, на думку політолога, комітету парламенту фактично протиставляє себе всьому суспільству. Для більшості законодавча влада країни, захищаючись мандатом, знову і знову делегітимізує себе, а тому бажання провести перевибори тільки посилиться.