У БЮТ нагадують, що участі в тернопільських виборах не брали

Оголошені результати виборів до Тернопільської обласної ради не відображають реальної підтримки Блоку Юлії Тимошенко в цьому регіоні.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві БЮТ.

В БЮТ наголошують, що більшість їх прихильників не брали участі “у так званих виборах на Тернопільщині” через відповідні заклики цієї політичної сили.

Тому Блок Юлії Тимошенко вважає некоректною “інтерпретацію «результатів» так званих виборів до Тернопільської обласної ради як нібито показник популярності політичної сили в регіоні”.

”Та цифра, яка розповсюджується із посиланням на начебто дані паралельного підрахунку голосів, проведеного партією «Єдиний Центр», рівно як і на дані однієї із двох територіальних виборчих комісій, не може розглядатися як рейтинг Блоку в області”, - йдеться в заяві.

В блоці наголошують, що БЮТ не вів передвиборчої агітації та не брав участі у так званих виборах. “І, що найголовніше, інформував своїх прихильників про незаконність цих виборів. Це все, по суті, означало заклик до симпатиків ігнорувати політичний фарс, який намагалися та намагаються видати за вибори. Саме так і вчинила переважна більшість виборців БЮТ - вони утрималися від участі у політичному балагані”, - зазначає прес-служба БЮТ.

Враховуючи вищезазначене, прес-служба БЮТ висловила сподівання на об’єктивність засобів масової інформації при висвітленні тернопільських подій. “А зокрема, на те, що при оприлюдненні так званих результатів виборів мас-медіа, оперуючи цифрою, яка так чи інакше пов’язана із БЮТ, зазначатимуть, що юридично та фактично наша політична сила та її симпатики участі у так званих виборах не брали”, - зауважують в БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулися дострокові вибори депутатів Тернопільської облради. Напередодні, 14 березня БЮТ заявив, що відмовляється від участі у виборах до Тернопільської облради 15 березня і закликав своїх прихильників до бойкоту цього волевиявлення.

16 березня представники БЮТ звинуватили “Єдиний Центр” у фальсифікації результатів виборів до Тернопільської облради. Також вони заявили, що мають намір оскаржити їх результати.

При цьому у Комітеті виборців України висловили думку, що для оскарження результатів виборів до Тернопільської облради немає підстав.

17 березня голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО повідомила, що наразі опрацьовано близько 50% протоколів. За її даними, у ВО “Свобода” - 31,5% голосів, у “Єдиного Центру” – 15,7%, в Партії регіонів – 10,6%, у БЮТ - 8,17%, в партії “Народний Союз Наша Україна” – 6,23%, в блоку УНП – 8,96%, у Блоку Литвина – 4,36%. Жодну політичну партію, за даними Н.ЧУЙКО, не підтримали 15 тис. 449 виборців (6,6%).

За даними ж партії “Єдиний Центр”, яка завершила паралельний підрахунок голосів, “Свобода” набирає 34,45% (153038 голосів), “ЄЦ” – 14,22% (63143), Партія регіонів – 9,78% (43432), БЮТ– 8,12% (36056), блок УНП – 8,03% (35647), “НСНУ” – 5,5% (24439), Блок Литвина – 3,58% (15908), Соціалістична партія України – 2,08% (9252), ГП “Пора” – 1,4% (6230), Конгрес українських націоналістів – 1,21% (5383), блок “Народної самооборони” “Нескорені” – 0,65% (2895), Комуністична партія України – 0,52% (2291), “Велика Україна” – 0,47% (2093), Аграрна партія України – 0,43 (1899), “Нова демократія” – 0,3% (1323), “Нова політика” – 0,25 (1110).