У БЮТ назвали трьох міністрів, які завтра можуть попрощатися з кріслами

Сьогодні о 19.00 відбудеться засідання фракції БЮТ за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він не виключив, що на засіданні розглядатимуться кадрові зміни у складі уряду.

На запитання журналістів, чи визначився БЮТ з підтримкою кандидатури Посла України в США Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ, А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що на даний час фракція не зустрічалася з ним, і до цього на сьогодні немає жодних передумов.

А.КОЖЕМ’ЯКІН не виключив, що завтра на засіданні парламенту можуть бути розглянуті кадрові питання, зокрема, кандидатури на посаду міністра фінансів, а також керівників Антимонопольного комітету, Фонду державного майна України і Державного комітету телебачення та радіомовлення.

Він також не виключив можливості розгляду завтра у ВР питання про відставку міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА, віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА і міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

На запитання, чи готові фракції КПУ та Партії регіонів взяти участь у розгляді цих кадрових питань, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: «Я думаю, що комуністи і Партія регіонів можуть підтримати нас тільки в одному – це голосування за звільнення з посад, а щодо призначень, то тут дещо складніше». «Можливо буде, якась допомога від тих депутатів, які не входять в коаліцію, але це не гарантія», - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За словами депутата, він має інформацію, що «група «За Україну!» теж спілкувалася з кандидатами на ці посади, і деякі з них підтримують ці кандидатури».

Водночас А.КОЖЕМ’ЯКІН відмовився називати прізвища кандидатів на посади в уряді, зазначивши, що не хоче робити «зайвого ажіотажу» навколо них.