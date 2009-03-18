Пинзеник щиро співчуває наступному міністру фінансів
Екс-міністр - формально безробітний
Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК щиро співчуває своєму наступнику на цій посаді.
Про це В.ПИНЗЕНИК сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Відповідаючи на запитання журналістів, що б він побажав або порадив наступному міністру фінансів України, В.ПИНЗЕНИК сказав: “Я йому щиро співчуваю...”.
Водночас В.ПИНЗЕНИК наголосив, що “міністр фінансів завжди має бути міністром фінансів”. “Сподіваюся, що він буде таким”, - сказав він.
Під час прес-конференції на тему “Українська криза: стан, діагностика і лікування” В.ПИНЗЕНИК уникав відповідей на політичні запитання. “Відповіді на ці питання повинні давати не економісти”, - пояснив він свою позицію.
В.ПИНЗЕНИК також повідомив, що на сьогодні за формальними ознаками є безробітним, водночас, наголосив, що без роботи не залишиться. “І зараз я маю роботу, але неформально”, - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2009 року В.ПИНЗЕНИК подав заяву до Верховної Ради про свою відставку з посади міністра фінансів.
17 лютого Верховна Рада прийняла постанову про його відставку.