Пинзеник щиро співчуває наступному міністру фінансів

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК щиро співчуває своєму наступнику на цій посаді.

Про це В.ПИНЗЕНИК сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, що б він побажав або порадив наступному міністру фінансів України, В.ПИНЗЕНИК сказав: “Я йому щиро співчуваю...”.

Водночас В.ПИНЗЕНИК наголосив, що “міністр фінансів завжди має бути міністром фінансів”. “Сподіваюся, що він буде таким”, - сказав він.

Під час прес-конференції на тему “Українська криза: стан, діагностика і лікування” В.ПИНЗЕНИК уникав відповідей на політичні запитання. “Відповіді на ці питання повинні давати не економісти”, - пояснив він свою позицію.

В.ПИНЗЕНИК також повідомив, що на сьогодні за формальними ознаками є безробітним, водночас, наголосив, що без роботи не залишиться. “І зараз я маю роботу, але неформально”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2009 року В.ПИНЗЕНИК подав заяву до Верховної Ради про свою відставку з посади міністра фінансів.

17 лютого Верховна Рада прийняла постанову про його відставку.