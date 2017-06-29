Набуло чинності рішення ЄС щодо продовження санкцій проти РФ до 2018 року

Рішення Ради Європейського Союзу щодо продовження економічних санкцій проти Російської Федерації терміном ще на півроку набуло чинності.

Відповідне рішення сьогодні опубліковано в офіційному журналі ЄС.

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«Це рішення повинно діяти до 31 січня 2018 року», - сказано у повідомленні.

Рішення набуває чинності у день його публікації в офіційному журналі Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу 28 червня затвердила рішення продовжити ще на півроку економічні санкції для Росії за невиконання нею Мінських домовленостей.

Рішення було ухвалено за письмовою процедурою, яка була розпочата цього понеділка.

Термін дії існуючих санкцій спливав 31 липня.