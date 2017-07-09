Тіллерсон закликав РФ вплинути на бойовиків з метою припинення насильства на Донбасі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон закликав Російську Федерацію вплинути на бойовиків з метою припинення насильства на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конфернеції з президентом України Петром Порошенком.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися її зобов'язань, і залишатися вірною стосовно Мінської угоди, та використати вплив на сепаратистів у регіоні, які здійснюють повний контроль", - наголосив Тіллерсон.

Читайте такожСанкції США та ЄС будуть чинними, поки Росія не припинить агресію - Тіллерсон

"І ми знову закликаємо їх (росіян - УНІАН) негайно вплинути на їхніх поплічників, щоби припинити насильство, яке продовжується на сході України", - заявив Тіллерсон.

Також він закликав РФ вплинути на бойовиків, аби ті створили умови для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоби мати повний доступ до усіх районів Донбасу, щоби спостерігачі могли здійснювати моніторинг ситуації не тільки на лінії зіткнення, але і вздовж українсько-російського кордону.