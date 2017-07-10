Порошенко перед засіданням Комісії Україна-НАТО провів зустріч зі Столтенбергом (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Тривають переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом», - зазначив він перед початком засідання Комісії Україна-НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня до України з візитом прибуде делегація Північноатлантичної ради на чолі зі Столтенбергом.

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В рамках візиту під головуванням генсекретаря НАТО і за участю президента України відбувається засідання Комісії Україна-НАТО.

Також під час візиту Столтенберг виголосить промову у Верховній Раді, члени Північноатлантичної ради та генсекретар НАТО зустрінуться зі спікером парламенту Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій.

Крім того, відбудеться зустріч Столтенберга з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.