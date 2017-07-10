РНБО доручила підготувати пропозиції щодо розширення санкцій проти РФ

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів, Службі безпеки та Нацбанку подати пропозиції щодо розширення санкційного списку проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу після засідання Радбезу повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

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«Протокольне доручення Кабміну, СБУ та НБУ стосується подання найближчим часом пропозицій на РНБО щодо розширення санкційного списку. Це пов’язане з тим, що і США, і ЄС прийняли рішення щодо введення нових санкцій проти РФ і ми не можемо не врахувати ці ініціативи наших стратегічних партнерів… Як тільки ці пропозиції нам будуть внесені, РНБО прийме рішення щодо розширення списку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб РФ», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті. Даний законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ. Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.