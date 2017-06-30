Сенат США допрацював законопроект про нові санкції проти Росії

Сенат США допрацював законопроект про санкції проти Росії, що дозволить розпочати його розгляд у палаті представників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сенаторів.

Законопроект вимагав доопрацювання, тому, що представники республіканської партії заявили, що він порушує конституцію, оскільки містить заходи, що стосуються бюджету США.

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Як додає Reuters, демократи звинуватили республіканців в тому, що вони хочуть "вбити законопроект", щоб догодити президенту США Дональду Трампу. Республіканці, у свою чергу, заявляли, що їх зауваження носили лише процесуальний характер.

Відзначається, що тепер законопроект буде направлений на розгляд у палату представників.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.

Даний законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.