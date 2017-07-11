Верховна Рада почала розгляд подання на Дейдея

Верховна Рада розпочала розгляд подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Читайте такожНАБУ оприлюднило докази у справі щодо незаконного збагачення нардепа Дейдея (схема, відео)Голова ВР Андрій Парубій зачитав резолюцію цього подання, після чого парламент перейшов до запитань до генерального прокурора Юрія Луценка, на що відведено 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 21 червняЛуценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея за ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу ("незаконне збагачення"). Його підозрюють у збагаченні на суму 6,1 млн грн.

3 липня регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.