Рада почала розгляд подання про позбавлення недоторканності Довгого

Верховна Рада розпочала розгляд подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо позбавлення депутатської недоторканності народного депутата Олеся Довгого (група “Воля народу”). Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Читайте такожДовгий запропонував Луценкові запитати екс-соратників по Соцпартії, як вони в Київраді виділяли землюЯк повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення земельних ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

Довгий відкидає всі звинувачення.

4 липня Регламентний комітет ВР направив голові парламенту Андрію Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні на Довгого.