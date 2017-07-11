ВР не зняла депутатську недоторканність із Лозового

Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності заступника голови фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку відповідного подання Генпрокуратури проголосували лише 177 народних депутатів із 267, зареєстрованих у сесійній залі.

Від фракцій "Опозиційний блок", Радикальної партії, груп "Воля народу" і "Відродження" жоден депутат не підтримав подання.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює депутата Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

За словами Луценка, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, Лозовой у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовим не було сплачено 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір в сумі 129 тис. 329 грн.

5 липня регламентний комітет ВР назвав подання ГПУ на Лозового недостатньо обґрунтованим і направив його Парубію.