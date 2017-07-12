Рада ратифікувала угоду з Європолом про оперативне та стратегічне співробітництво

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (реєстраційний номер 0152).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутата із 361, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом передбачається ратифікувати "Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво", вчинену 14 грудня 2016 року в м. Гаага.

У договорі зауважується, що метою угоди є підтримка України та держав-членів ЄС в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.

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Співробітництво в рамках цієї угоди поширюється, зокрема, на такі злочини, як незаконний обіг наркотиків, відмивання коштів, нелегальне перевезення іммігрантів, торгівля людьми та органами, вбивство, викрадення людей, расизм та ксенофобія, підробка грошей, корупція, нелегальна торгівля зброєю.

Відповідно до угоди, Україна визначає Національний контактний пункт для здійснення контактів між компетентними органами України та Європолом. Ним визначено відділ з взаємодії з Європолом Національної поліції України.

Компетентними органами за цією угодою є всі державні органи України, відповідальні за запобігання та боротьбу зі злочинністю. Зокрема, це Нацполіція, Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Державна фіскальна служба.

Відповідно до угоди, Україна і Європол пропонують одне одному надання підтримки у створенні та функціонуванні спільних робочих груп.

Захист інформації, якою обмінюються сторони, регулюється "Меморандумом про взаєморозуміння стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації".

Цим меморандумом також регулюється встановлення захищеної лінії зв'язку. Витрати на її встановлення покриваються Європолом.

Також зауважується, що угода між Україною та Європолом про стратегічне співробітництво від 4 грудня 2009 року припиняє дію після набрання чинності цією угодою.

Угода набирає чинності з дати надсилання Європолом дипломатичними каналами письмового повідомлення Україні про отримання та прийняття повідомлення України про завершення нею внутрішньодержавних ратифікаційних процедур.