ВР сьогодні планує ратифікувати угоду з Європолом про співробітництво (наживо)

Сьогодні Верховна Рада планує ратифікувати угоду з Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд законопроекту, яким вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Крім того, планується включення до порядку денного сесії законопроекту щодо зняття зарплати з народних депутатів за прогули та порушення регламенту.

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Передбачається розгляд законопроекту щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання, а також щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення.

Також заплановано розгляд законопроекту, який був ветований президентом, щодо проходження студентами вищих медичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку.