Суд у Москві залишив у силі арешт Сущенка на три місяці

Сьогодні Московський міський суд залишив у силі рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою журналіста Романа Сущенка на три місяці.

Про це в Twitter написав адвокат Марк Фейгін.

Він також повідомив, що Сущенку дозволили зателефонувати близьким в Україні. «Сущенку дозволили три телефонних дзвінки близьким в Україні. Синові Романа Сущенка Максиму 15.07 виповнюється 10 років. Тепер Роман його привітає!», - зазначив Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 у Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які становлять державну таємницю». Кримінальну справу проти журналіста було порушено за статтею «шпигунство». 16 червня Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

27 червня суд продовжив Сущенку термін тримання під вартою ще на три місяці - до 30 вересня.