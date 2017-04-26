У Москві суд продовжив арешт українському журналісту Сущенку на два місяці

Лефортовський районний суд Москви почав засідання, в рамках якого буде розглянуто клопотання слідства про продовження терміну тримання під вартою незаконно затриманого восени минулого року українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін.

«Розпочався суд щодо продовження терміну тримання під вартою мого підзахисного Романа Сущенка. Слідство виступає з клопотанням продовжити термін на три місяці», - повідомив він.

Пізніше він повідомив, що Лефортовський суд міста Москви продовжив журналісту Роману Сущенко термін утримання під вартою на 2 (два) місяці до 30 червня 2017 року.

Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года. — Mark Feygin (@mark___feygin) April 26, 2017

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала власного кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд Москви 25 січня продовжив термін тримання Сущенка під вартою до 30 квітня. 14 лютого Московський міськсуд визнав це рішення законним.