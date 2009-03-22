5 причин відкрити в Криму представництво США

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям Тейлор розповів в інтерв`ю радіостанції «Свобода», з якою метою Штати відкривають своє представництво в Сімферополі.

"Цілей для відкриття представництва є декілька. По-перше, ми би хотіли заохотити інвесторів звернути увагу на Крим та збільшити інвестиції у цю частину України.

Також ми би хотіли заохотити більше американських туристів приїхати до Криму, бо кожен, хто там побував, знає, що це чудове місце. Часом туристам потрібна допомога посольства, і якщо ми матимемо офіс там, то для туристів це буде зручніше.

По-третє, ми б хотіли налагодити більший обмін між США і Україною, і Кримом особливо", - пояснив дипломат.

"По-четверте, ми би хотіли поширити наші програми допомоги на Крим. Зокрема, допомоги в галузі охорони здоров’я, наприклад, здоров’я матері і дитини. Нам вдалося досягти чималого успіху в поліпшенні здоров’я немовлят та їхніх матерів. Також у нас є добрий досвід роботи з місцевими мерами, яким ми допомагаємо в складанні бюджету, виділенні грошей та міським плануванням. Ця робота ведеться по цілій Україні, включно з Кримом. Ми би хотіли розширити цю роботу", - сказав він.

"І п’ята причина, чому б ми хотіли бути ближчими до Криму, це для того, щоб краще розуміти кримчан. Ми б також хотіли, щоб кримчани краще розуміли американців", - наголосив посол.

Як повідомляв УНІАН, у рамках підписаної в грудні 2008 року Хартії про стратегічне партнерство Україна дала згоду на відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі.