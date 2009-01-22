Послові США потрібна своя людина в Криму

Представництво США в Криму буде відкрите тільки після узгодження з керівництвом автономної республіки, заявив посол США в Україні Вільям Тейлор.

В рамках підписаної в грудні 2008 року Хартії про стратегічне партнерство Україна дала згоду на відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі. За даними прес-секретаря держдепартаменту США Шона Маккормака, штат представництва складатиметься з одного або двох дипломатів. Спікер Верховної ради Криму Анатолій Гриценко пізніше в грудні зажадав погодити відкриття представництва з керівництвом автономної республіки.

"Ми думаємо про те, щоб відкрити тут (у Сімферополі) невелику на кшталт консульства установу - як відділення нашого посольства. Але ми збираємося реалізовувати цей проект тільки після консультацій з керівництвом Криму", - сказав Тейлор, відповідаючи на запитання РІА "Новости” на прес-конференції в Сімферополі.

За словами посла, раніше в середу він обговорив питання щодо відкриття представництва з Гриценком і представником президента України в Криму Леонідом Жуньком.

"Це попередній візит, щоб провести консультації, пояснити, як ми можемо розширити співпрацю з Кримом. Ухвалювати рішення не планувалося", - сказав Тейлор.

Він повідомив, що США мають намір відкрити в Криму представництво, оскільки зацікавлені в зростанні кількості американських туристів, хочуть розвивати в республіці програми співпраці у сфері охорони здоров`я і "допомагати органам місцевого самоврядування розвиватися".

"Ми також зацікавлені в збільшенні кількості американських інвесторів, які приходять до Криму, щоб допомогти місцевій економіці", - сказав дипломат.

Посол США приїхав до Сімферополя, щоб брати участь у відкритті створеної за підтримки посольства виставки в Сімферопольському етнографічному музеї.

Біля головного входу в музей Тейлора чекали близько 50 представників проросійських і антинатівських сил, які проти відкриття представництва США в Сімферополі.