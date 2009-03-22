Тимошенко полетіла до Брюсселя

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула до Брюсселя, де 23 березня планує взяти участь в міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході конференції планується виступ Ю.ТИМОШЕНКО, Президента України Віктора ЮЩЕНКА, комісара Єврокомісії з питань энерегетики Андріса ПІБАЛГСА, Президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ та ін.

За підсумками конференції планується підписати спільну заяву. Очікується, що його підпишуть прем`єр-міністр України, комісар Єврокомісії з питань зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, комісар ЄК з питань енергетики А.ПІБАЛГС, Президент європейського інвестиційного банку Філіп МАЙШТАДТ, перший віце-президент ЄБРР Варел ФРІМАН, директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

В ході візиту Ю.ТІМОШЕНКО проведе зустрічі з директором європейського департаменту МВФ Мареком БЄЛКОЮ, Президентом Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ, а також візьме участь в ланчі від імені Б.ФЕРРЕРО-Вальднер і А.ПІБАЛГСА.

Також планується спільний підхід до журналістів Ю.ТІМОШЕНКО і Ж.БАРРОЗУ.

Під час поїздки прем`єр-міністра супроводжують віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН і перший заступник голови «Нафтогазу України» Ігор ДІДЕНКО.