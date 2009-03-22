Литвин каже, що є велике бажання зводити державу ще раз на вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що дострокові вибори до парламенту є цілком можливими.

Про це він заявив сьогодні під час ефіру на телеканалі ICTV.

Зокрема, відповідаючи на запитання, наскільки можливі дострокові вибори до Верховної Ради, В.ЛИТВИН сказав: «Вони цілком очевидні».

В той же час, за його словами, все буде залежати від кількох чинників, і насамперед від людей. «Якщо влада буде надалі адекватною, то зрозуміло, що терези будуть схилятися до того, щоб в черговий раз жити надією, що після виборів влада буде працювати», - сказав він.

При цьому голова ВР зауважив, що сьогодні є велике бажання певних політиків «зводити державу ще раз на вибори».

Водночас, додав В.ЛИТВИН, це робиться зовсім не для оновлення влади, а для того, щоб «закоренити, зацементувати себе при владі».