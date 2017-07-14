Рада сьогодні планує розглянути скасування рішень щодо законів про КСУ (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути два проекти постанов про скасування рішень парламенту щодо законів про КСУ та про комерційний облік комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному три проекти постанови, два з яких стосуються закону про Конституційний суд.

Відповідно до Регламенту голова ВР не може підписати закон до того моменту, поки не проголосована постанова про скасування рішення щодо певного закону. Якщо ВР не підтримує цю постанову, то тоді голові ВР відкрито шлях для підписання закону.

Читайте такожУ Раді вже зареєстрували проект постанови про скасування рішення щодо ухвалення закону про Конституційний суд

Як відомо, в п'ятницю в сесійній залі результативне голосування не реальне через присутність малої кількості депутатів, не підтримане рішення про скасування голосування за закон про Конституційний суд дасть можливість голові ВР Андрію Парубію підписати даний закон і направити на підпис президенту України.

З 10.00 до 11.00 буде Година запитань до уряду.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня ВР ухвалила закон «Про Конституційний Суд України» (№6427-д). Відповідне рішення підтримали 245 із 364 народних депутатів, зареєстрованих в сесійні залі. Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного суду, статус суддів Конституційного суду, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.