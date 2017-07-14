На Житомирщині установи отримають понад 430 тисяч гривень відшкодування за проживання та лікування переселенців та бійців АТО

На Житомирщині ряд установ отримає більше 430 тис. грн відшкодування за проживання та лікування вимушених переселенців та учасників антитерористичної операції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, суми відшкодування погодили сьогодні, 14 липня, члени робочої групи при облдержадміністрації під керівництвом заступника голови Житомирської ОДА Ярослава Лагути.

Так, за проживання внутрішньо переміщених осіб готель «Житомир» отримає 136 тис. грн, санаторій «Тетерів» – 118,9 тис. грн.

За лікування учасників АТО та членів сімей загиблих учасників бойових дій медичним установам області відшкодують 176,8 тис. грн.

Також Лагута дав доручення на наступному тижні зібратися членам робочої групи та переглянути систему розрахунків за проживання переселенців у готелі «Житомир».

«Наразі в області переселенці проживають у двох закладах — отелі «Житомир» та санаторії «Тетерів», загалом це – 251 людина, саме за проживання цих людей закладам і відшкодовують кошти», - уточнили УНІАН у прес-службі ОДА.

Лікування учасників АТО в області здійснюють : санаторій «Дениші», Житомирський обласний лікувальний центр вертебрології і реабілітації, Житомирська обласна лікарня імені О. Ф. Гербачевського та інші заклади.