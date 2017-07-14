Клименко на вкрадені кошти скуповував елітну нерухомість та земельні ділянки в Києві, Одесі та Донецьку - Матіос

Колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко та його родичі, які були власниками групи компаній “Юнісон” на вкрадені у українського народу кошти скуповували елітну нерухомість та земельні ділянки в Києві, Одесі та Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник генерального прокурора України — головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“Група компаній “Юнісон” на заведені з офшорів кошти купила (перераховую те, що ми встановили) купила 78 елітних квартир в місті Києві, Одесі та Донецьку (в останньому майже весь центр) 28 офісних приміщень, 5 будинків, 41 паркомісце, 11 земельних найелітніших ділянок в Києві та Київській області, Одесі та Донецьку, 23 гіперелітних автомобіля, починаючи від “Бентлі” і закінчуючи іншими елітними коштовними марками, 3 поверхи торговельного центру “Гулівер” (в ньому сьогодні тривають обшуки — УНІАН), 1000 залізничних вагонів, які до сьогоднішнього дня приносили дохід Клименку і були до сьогоднішнього дня були основним джерелом фінансування медіахолдингу “Весті”, - сказав Матіос.

За словами Матіоса, наразі встановлено коло осіб, які до сьогоднішнього дня у корупційних схемах Клименка. Дехто з них затриманий, в тому числі під час спроби втечі з України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, представники правоохоронних органів проводять 183 обшуки у приміщеннях, що належать Клименку та членам його родини, у тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини.

За словами Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".

Головний військовий прокурор запевнив, що робота журналістів "Радио Вести", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон", не припинилася.

Водночас головний редактор газети і сайту "Вести" у коментарі журналістам сказала, що правоохоронці забрали телефони у журналістів видання.

"Ведучі радіо кажуть, що силовики обіцяють за дві години перекрити їм ефір, якщо вони ще раз скажуть щось про обшук, який проходить зараз у медіахолдингу "Вести". Вони вже двічі сказали про обшук, отже загалом залишилося одне попередження і ми можемо говорити що ефір і радіо остаточно вирубають", - розповіла Омельченко журналістам у лобі бізнес-центру "Гулівер".

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Також вона сказала, що журналісти сайту видання "заблоковані в "переговорній", їх не випускають, у них забрали техніку, і тому ускладнена у нас комунікація".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що силовики заблокували майно екс-міністра на суму 12 мільярдів доларів.