Що писали іноземні ЗМІ про Україну: відмова Ryanair та саміт Україна-ЄС (інфографіка)

Американська The Washington Post критично відгукнулася про слабкі кроки українського керівництва із впровадження реформ в Україні. Авторка статті, Мелінда Гарінг, вважає, що замість того, щоб виконувати вкрай необхідні пенсійну, земельну та інші реформи, влада займається цькуванням своїх політичних опонентів.

Це ж видання виступило із критикою ситуації навколо припинення авіаперевізником Ryanair перемовин щодо виходу на український ринок. У своїй колонці для вашингтонського видання Максим Еріставі, український незалежний журналіст, розкритикував український уряд за небажання проводити реформи всередині країни, що призвело до конфліктної ситуації із Ryanair.

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Однак, одна із передових газет Франції, Le Figaro, відзначила поступ у економічних та політичних реформах в Україні, які дозволяють Києву все впевненіше дивитись у бік перспективи членства у ЄС.