Вітренко поставила Януковичу одну умову

Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» не виключає блокування в новому парламенті з Партією регіонів, але говорить про високу ймовірність блокування з «Опозиційним блоком НЕ ТАК!» і Комуністичною партією України. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН лідери блоку Наталія ВІТРЕНКО і Володимир МАРЧЕНКО.

“Ми не виключаємо блокування з ЯНУКОВИЧЕМ за однієї умови, що він відмовиться від програмних пунктів, які записані в програмі Партії регіонів щодо євроінтеграції», - сказав В.МАРЧЕНКО.

Він підкреслив, євроінтеграція і Єдиний економічний простір (пункт програми «Народної опозиції») – це різні, абсолютно не сумісні між собою системи. «І тут потрібно вибирати - або ЄЕП або євроінтеграція. Якщо буде курс на євроінтеграцію, він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) буде нашим опонентом, таким як ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО і МОРОЗ. А якщо він буде за ЄЕП, то він буде нашим союзником», - зазначив В.МАРЧЕНКО.

Н.ВІТРЕНКО зі свого боку додала, що у варіанті союзництва з Партією регіонів багато що також залежить від результатів голосування за “Народну опозицію”.

“Ми упевнені, що чим більшою буде наша фракція за кількістю її членів, тим більше гарантій, що Партія регіонів не буде обслуговувати олігархів і втягувати Україну разом з «помаранчевими» в НАТО і СОТ, а виконуватиме ті обіцянки, які вони дають виборцям на зустрічах, перш за все, Південного Сходу. От чому не виключена можливість блокування з Партією регіонів у парламенті», - сказала вона.

Разом з тим, за її словами, союзниками блоку «Народна опозиція» в парламенті будуть комуністи і блок «НЕ ТАК!». «Тут ймовірність блокування вища», - зазначила Н.ВІТРЕНКО.

Щодо того, наскільки лідери блоку упевнені в перемозі на виборах, Н.ВІТРЕНКО сказала, що оцінка ситуації в країні переконала, що до парламенту “Народна опозиція” проходить «з великим запасом до 3-відсотковго бар`єру». «І сьогодні йдеться тільки про одне: наскільки потужною буде наша фракція в парламенті. І це залежить від голосування на місцях, від того, наскільки люди розберуться в тому, що відбувається і об`єднаються навколо нас», - підкреслила лідер блоку.