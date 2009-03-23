Порошенко вже згоден піти в команду Тимошенко

Голова наглядової ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО не вірить в можливість силового сценарію в Україні і готовий йти працювати в уряд, якщо буде сформована антикризова команда.

Про це колишній секретар РНБО і колись один із головних опонентів прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявив учора ввечері в ефірі телеканалу TBi.

«Як екс-секретар РНБО і людина, яка не з чуток займалася подібними погрозами, я говорю, що на сьогодні жодних умов для силового сценарію в Україні не існує, нікому віддавати наказ на силовий сценарій. Ні Президент, ні прем`єр, ні лідер опозиції - ніхто не піде на це, і немає сил у силових відомствах, здатних це виконати», - переконаний П.ПОРОШЕНКО.

Проте, за його словами, «в Україні можливі провокатори, піп Гапон і місцеві регіональні путчі, коли недалекоглядні політики-провокатори використовують погіршення рівня життя людей у своїх непристойних цілях».

Водночас, кажучи про економічну кризу, П.ПОРОШЕНКО заявив, що готовий працювати в уряді, і що сьогодні країні потрібна професійна антикризова команда, яка має реальний досвід досягнень з мінімізації наслідків і прискорення виходу з кризи.

«Якщо це буде виразна пропозиція, і якщо буде підтримка команди, я готовий до роботи в уряді, і вважаю, що реальна економіка і економічний блок вимагають якісно нових підходів», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому, відповідаючи на питання, чи означає це, що його можна вважати союзником Ю.ТИМОШЕНКО, колишній опонент прем`єра відповів: «Це означає, що мене можна називати союзником України». Він додав, що команда, яка приходить в уряд у період кризи, дуже багато що поставила на карту і дуже багатьом ризикує, беручи на себе вантаж відповідальності.

«Україна перебуває в ситуації, коли потрібно ухвалювати жорсткі і непопулярні рішення щодо скорочення витрат, консервації позицій, що дозволять нам дожити з мінімальними втратами, щоб не розгубити інфраструктуру до кінця кризи», - переконаний П.ПОРОШЕНКО.

При цьому, на його думку, для реалізації антикризових заходів у парламенті мають консолідуватися як мінімум чотири політичні сили, які могли б стати новою парламентською більшістю. «Плодом компромісу можуть бути дуже серйозні зміни в уряді», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.