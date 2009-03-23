Тігіпко придумав, як поставити Україну ЄС та РФ у цікаву ситуацію

Співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України Сергій ТІГІПКО вважає, що на сьогодні Україна для стабілізації банківської системи потребує допомоги Європейського Союзу та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на міжнародній конференції “Куди іде Європа? Обрії нової архітектури безпеки на континенті”, що проходить сьогодні у Києві.

“Сьогодні Україна безумовно потребує допомоги з боку ЄС і США, в першу чергу, для того, щоб стабілізувати банківський сектор”, - сказав С.ТІГІПКО.

На його переконання, доки не буде досягнуто стабільності у банківському секторі, неможливо буде допомогти економіці. “Ми будемо завжди перед загрозою, що фінансова криза перетікає в економічну, економічна може перетікати у бюджетну, а бюджетна може перерости і в політичну кризу”, - додав він.

Говорячи про нову архітектуру безпеки, С.ТІГІПКО висловив думку, що НАТО на найближчі 10-15 років залишиться ключовою структурою гарантій європейської безпеки. Він зазначив, що в Україні хотіли б бачити активніший прогрес у відносинах з НАТО, однак застеріг, що форсувати цю тему недоцільно з двох причин: Україна не готова до вступу в НАТО, і Альянс не готовий прийняти Україну до свого складу. “Це питання роз’єднує нас, українців, це питання не має єдиної узгодженої позиції європейців, але мені здається, що вступ і співробітництво треба чітко розділити. Там, де ми не можемо сьогодні говорити про чіткі перспективи вступу, потрібно більш активно співпрацювати”, - наголосив С.ТІГІПКО.

Він також вважає за доцільне “перезавантажити” відносини із США.

“Я добре пам’ятаю, який поштовх, який стимул був для України, коли ми проводили консультації в рамках Комісії Кучма-Гор, щось подібне, мені здається, було б доцільно ініціювати сьогодні”, - сказав С.ТІГІПКО.

На його переконання, в умовах нинішньої фінансової кризи Україні надзвичайно важливо мати підтримку США. “Їхня підтримка буде нам потрібна в міжнародних фінансових організаціях”, - додав політик.

Також, за словами С.ТІГІПКА, певного прагматизму потребують і відносини з Росією, яка є другим після ЄС економічним партнером України. Він вважає, що без Росії побудувати ефективну систему європейської безпеки неможливо. На думку С.ТІГІПКА, Україні слід відмовитись від “крайнощів” у відносинах з Росією. “Те, що сьогодні для мене безперечно, - нам потрібно відмовитись від крайніх позицій з Росією: з одного боку, іноді заяви політиків на грані здачі національних інтересів України, з іншого боку - несприйняття будь-якої ініціативи, яка іде в бік відносин Україна-Росія”, - сказав він.

Крім того, С.ТІГІПКО зауважив, що на сьогодні Україна швидкими темпами наближається до створення зони вільної торгівлі з ЄС, але за останні роки мала небагато ініціатив стосовно торгівлі з РФ. Він нагадав, що Україна має зону вільної торгівлі з РФ, але в її рамках існує багато обмежень. “Якби ці дві ініціативи накласти і працювати паралельно по створенню зони вільної торгівлі без виключень з РФ і по створенню зони вільної торгівлі з ЄС, ми мали б цікаву ситуацію”, - вважає він.