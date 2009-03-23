Ющенко повернувся до Києва

17:53, 23 березня 2009
Політика
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Президент відвідав Бельгію з одноденним візитом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Бельгії до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Української держави взяв участь у Міжнародній донорській конференції з питань модернізації української газотранспортної системи, за результатами якої підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій.

Окрім того, у рамках одноденного робочого візиту В.ЮЩЕНКО провів зустріч із представниками міжнародних фінансових організацій.

 

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