Ющенко повернувся до Києва

Президент відвідав Бельгію з одноденним візитом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Бельгії до Києва. Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Української держави взяв участь у Міжнародній донорській конференції з питань модернізації української газотранспортної системи, за результатами якої підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій. Окрім того, у рамках одноденного робочого візиту В.ЮЩЕНКО провів зустріч із представниками міжнародних фінансових організацій.

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