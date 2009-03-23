Якщо відмінити прохідний бар`єр, ВР оновиться на... 80%?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне відмінити прохідний бар`єр на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

В.ЛИТВИН вважає, що зміна виборчої системи призведе до оновлення складу Верховної Ради на 80%, а за умови проведення виборів на основі чинного законодавства – лише на 10%.

«Якщо не змінити виборчу систему, нові вибори нічого не дадуть, просто поміняється співвідношення у парламенті», - вважає спікер парламенту.

Відповідаючи на запитання про можливість дочасних парламентських виборів, В.ЛИТВИН не виключив, що вони можуть відбутися для того, щоб «обкатати нові технології, перевірити ряди політичних сил, можливо, заради того, аби посунути конкурентів на президентських виборах та отримати мандат у Верховній Раді через непередбачуваність результатів президентських перегонів».